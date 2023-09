EKSPRESSI PODCAST | Eestlaste tervis pole kiita: kuidas tervena vananeda? „On tunne, et inimesed ei taha vastutust võtta“

„Mul on tunne, et inimesed ei taha seda vastutust võtta või ei usu, et nad saavad ise hästi palju selleks ära teha, et elada võimalikult tervena ja aktiivselt,“ räägib projekti juhtinud Ekspressi ajakirjanik Kerttu Jänese, mis ajendas vananemisest kirjutama.



Ta lisab, et palju räägitakse küll hooldereformist ja selle vajalikkusest, kuid kui hakataks varakult vanadusele mõtlema, ei pruugiks paljud seda teenust vajadagi. „Kes tahaks enda elu veeta tulevikus hooldekodus, ükskõik kui ilus see hooldekodu ka poleks?” viskab Jänese küsimuse õhku.



Loe ka: „Eestlased vananevad valutades. Sina ei pea. Võid elada tervena 90. eluaastani.”