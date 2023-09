false

Nädala anekdoot Ajakirjanik Jaanus Karilaiule: „Ütlesite, et te ei jätka Keskerakonnas pärast Kõlvarti võitu. Miks olete endiselt erakonna liige?“ Karilaid: „Mina nii ei öelnud. Ma ütlesin, et ma ei soovi jätkata Keskerakonnas, kui peaks võitma Kõlvart. Nii et ma jätkan – aga teadke, et ma ei soovi seda!“

Kõike pole vaja tõsta

Loomulikult ei meeldi inimestele maksude tõstmine, aga see on vajalik Keskerakonna programmi elluviimiseks – Eesti inimesed tuleb aidata vaesusest välja. Nii et makse tõsta, kui on tarvis, ja soovitatavalt võimalikult kiiresti, niimoodi, et järgmisteks Riigikogu valimisteks läheb meelest.

Küll aga peab olema ettevaatlik suurte objektide tõstmisega ning selle sotsiaalmeediasse postitamisega. Inimestele meeldivad sellised fotod liiga palju ja muule ei saagi enam tähelepanu pöörata. Asjad, mida ei tohiks avalikkuse ees tõsta: maksud, palk, kops üle maksa.

Tantsi nii, nagu kõik vaataks

false

Tuleb kahetsusega nentida, et Eesti rahvas ei tahagi ainult tsirkust ja leiba. See, et ma iga pühapäev tantsu vihtusin, ei aidanud kuidagi meie reitingule kaasa. Opositsioonis olles tee, mis tahad, aga koalitsiooni saades soovitan talvised pikad telesaated vahele jätta.

Mine mõnda suvise võtteperioodiga saatesse, sest suvel nagunii poliitikat ei tehta. Variandid on: „Vallaline kaunitar“, „Selgeltnägijate tuleproov“ ja loomulikult „Kättemaksukontor“, mis kindlasti otsib kõrvalosatäitjaid.

Kingi aega ja märkamist!

Kui kolleegil või koalitsioonipartneril on tähelepanuvajadus või soovid millegi eest vabandada, siis kõige tähtsam on ta ära kuulata. Näidata talle, et sa oled olemas ja et sulle läheb korda.

Mõistan soovi kohe kingitustega tormata, kes siis meist ei tahaks kõigepealt vabandada ja siis torti süüa, aga Eesti inimene ei vaata sellele hästi. Nii et ei ole vaja kohe tordiga minna. Mine hea sõna ja tugeva käepigistusega. Muidugi võib ka torti kinkida, aga pigem sünnipäevadel.

false

Kranaadi vanasõna:

Erakonna esimeest ära vali silmadega, vaid kõrvadega.