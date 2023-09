INTERVJUU | Matti Maasikas: ärkan igal hommikul üles ja ütlen endale, et ma ei ole pommide ja kuulide all, mul on asjad hästi

Euroopa Liidul on 140 saatkonda, aga tõenäoliselt on Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja „välisminister“ Josep Borelli telefonis ainult mõne suursaadiku telefoninumber. Matti Maasikas, kel on 15. septembril viimane tööpäev Euroopa Liidu suursaadikuna Ukrainas, on üks neist vähestest.