SÕJAPÄEVIK (566. päev) | Kreml loodab relvatehingule Põhja-Koreaga, aga ei kiirusta mobilisatsiooniga

Venemaa president Vladimir Putin ütles täna Ida majandusfoorumil Vladivostokis, et Venemaa ei saa mitte kuidagi sõda lõpetada, kui Ukraina peale tungib. Putin väitis, et Ukraina on vastupealetungi käigus kaotanud 71 500 sõdurit, 543 tanki ja 18 000 lahingumasinat. Muidugi on see lausvale ja mõeldud mõjutama venelasi Venemaal ja mitte-Lääne maailma. Nagu ka Putini esitatud mitte nii fantastilised vaenulikud lood justkui tabatud Ukraina diversioonigrupist, mis olevat Ühendkuningriigi mahitusel pidanud ründama üht Vene aatomielektrijaama, ning vaesustatud uraaniga Ameerika laskemoonast, mis pidavat radioaktiivselt saastama lahingutegevuse piirkonna.