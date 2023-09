SÕJAPÄEVIK (568. päev) | ATACMSi saamine on Ukraina jaoks tõenäolisem kui eales varem. See põhjustaks suuri häireid Venemaa sõjategevuses

Järgmistel päevadel, aga võib-olla ka nädalatel saab selgeks, kas USA president Joe Biden kinnitab otsuse anda Ukrainale pikamaa ATACMS- rakette (Army Tactical Missile System). Kui Ameerika Ühendriigid eelmisel aastal Ukrainale HIMARSi mitmikraketiheitjaid loovutasid, siis muudeti neid nii, et nendega ei saaks Venemaale pikamaarünnakuid korraldada. Nüüd oodatakse, et Valge Maja vaatab selle otsuse üle. Seda on soovitanud ka välis- ja kaitseministeerium ning CNNiga suhelnud ametnike sõnul on Ukrainale pikamaarakettide andmine tõenäolisem kui kunagi varem. ABC Newsile kinnitas asjasse pühendatud ametnik rakettide kohta: „Need tulevad.“