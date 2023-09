Valitsuse proovikivi: Eesti kõige raskem põgenemistuba Vihulas

false

Nädala anekdoot Peaminister: „Pärast kõikide kulude Excelisse kokku löömist oli selge, et eelarve on tasakaalust väljas ja midagi tuleb ette võtta. Ma ei suuda sellist masendavat pilti vaadata.“ Lauri Läänemets: „Kui vaadata ei taha, võid selle Exceli ära ka kustutada ju?“

Elukutseline põgenemistubade (ing k escape room) looja Targo Lukk on uhke, et isegi Eesti Vabariigi valitsus käib korra aastas Vihulas tema kõige keerulisemate ülesannetega põgenemistoas ennast proovile panemas.

Kui tavalises escape room’is on inimestel kindel arv tunde lahendada mõistatusi, et alistada kuri teadlane või tapja-zombi, siis see põgenemistuba on veidi teistsugune. Vihula põgenemistuba on hard core mängijatele närvikõdi pakkumiseks. Ja paistab, et tuba toimib, püsimängijad tulevad igal aastal tagasi.

Aastast aastasse külastab Targo Luku kõige keerulisemat põgenemistuba Eesti poliitikute koorekiht. Kohale saabuvad ministrid ja riigikogu fraktsioonide esimehed – vähemalt kõik need, keda oli meeles kutsuda.

Põgenemistoa ülesanne on üpriski ebatavaline ja selleks on aega mitu päeva. Ruumist peab väljuma, olles kokku leppinud Eesti järgmise aasta riigieelarve. „Oma tiimi kokku pannes tuleb arvestada, et keegi võiks olla osav numbrite kokku arvutaja, mingid inimesed peavad seisma oma sektorite eest ja alati on tore, kui ruumis on ka keegi, kes ei saa tegelikult hästi aru, miks ta kaasa võeti. Siis on teistel vähemalt naljakas,“ selgitab Lukk.

„Igal aastal on meie tiimil hirm, et mõni meeskonnaliige jäetakse maha või lahkub pisarates. Ka seekord olin kohe alguses mures. Laua taga olid koguni abikaasad. Eeldasime, et nad lähevad omavahel tülli,“ räägib Lukk põnevusega, „aga Kristina ja Madis Kallas hakkasid hoopis vaidlema, kumb on olulisem, kas õpetajate palk või bussiliinid. Lõpuks kulmineerus debatt sellega, et üks Kallas nõudis teiselt nimevahetust, kuna nii oleks pressikonverentsil lihtsam aru saada, kummale küsimus esitati.“