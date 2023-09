Arstitudengite selts: vene keele oskuseta arstina töötamine on Eestis äärmiselt keeruline

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts korraldas endi hulgas vene keele probleemi teemal küsitluse. Üle poole vastanutest, keda oli kokku 148, hindas oma vene keele tasemeks A1–A2. See tähendab, et saadakse hakkama igapäevastes suhtlusolukordades. Arsti töö aga hõlmab endas vestlusi, mis on tihti intiimsed ja nõuavad head keeleoskust.