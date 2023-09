SÕJAPÄEVIK (572. päev) | Ukraina: Venemaa plaanib tuua Põhja-Korea töölised Ukraina okupeeritud alasid üles ehitama

Täna õhtul jõudsid laiema avalikkuseni teated, et ukrainlased on veelgi edenenud Bahmutist lõunas ning murdnud seal ka läbi kaitseliini. Eile õhtul teatasid ukrainlased, et vabastasid Donetski oblastis Klištšiivka küla, see asub Bahmutist viie kilomeetri kaugusel lõunas, päev varem vabastasid ukrainlased sealt mõne kilomeetri kaugusel asuva Andriivka asula.