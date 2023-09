Riigikogus jätkub sadade kevadel esitatud eelnõude ja arupärimiste menetlemine. Koalitsiooni lootus, et need võetakse tagasi, pole täitunud. Küll aga on opositsioon veidi vastu tulnud. Isamaa võtab tagasi arupärimised ja eelnõud, mis pole enam päevakajalised. Samuti loobutakse dubleerivatest arupärimistest ja eelnõudest.