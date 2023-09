Intensiivraviõde lahkub töölt: „Haiglas on osakondi, kus räägitakse ainult vene keeles. Tunnen end alaväärse ja kõrvalejäetuna“

TAVALINE OLUKORD: Eesti haiglates on tavaline, et arst ja patsient ei räägi sama keelt. Vahel on vene keel aga lausa mõne haiglaosakonna töökeeleks, sest ka õed ei räägi eesti keelt.

„See on tõesti suur-suur probleem Eestis,“ viitab Kadri noorte arstide keelemuret käsitlevale artiklile. „Kahjuks peab tõdema, et asi ei ole ainult selles, et patsiendid ei räägi eesti keelt. On palju haiglatöötajaid, kelle eesti keel on väga-väga kesine, mistõttu on osakondades töökeeleks tihtipeale vene keel.“