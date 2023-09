Talismanid, loitsud ja viisijupid: kuidas hoiavad keskerakondlased end Isamaa eest?

Nädala Kallas Lugedes meedias ilmunud pealkirju, jääb mulje, et riigieelarve tegemine on peamiselt pidu ja pillerkaar. Tegelikkuses on see pigem võrreldav saunas terasharjaga vihtlemisega.



- Valitsuse pressikonverents, 21.09

Nädala anekdoot Kuidas sa nimetad kahte tüüpi ühes toas? Podcast. Kuidas sa nimetad kolme tüüpi ühes toas? Start-up.

„Ma ju ei taha!“ hüüab Andre Hanimägi hirmunult Riigikogu trepist üles kõndides. Miski tume jõud tõmbab teda Keskerakonna fraktsiooni asemel hoopiski Isamaa fraktsiooni ukse poole. Ta puikleb vastu.

Enne teda on sama magneetiline hoovus endasse tõmmanud Jaanus Karilaiu ja Tõnis Möldri. Hanimägi hakkas seda tõmmet tundma kolmapäeval ja andis fraktsiooni juhtidele oma hirmsast kogemusest kohe teada.

See müstiline force majeure pole loomulikult jäänud tähelepanuta. Fraktsiooni aseesimees Vadim Belobrovtsev on alates Keskerakonna kongressist kahtlustanud, et miski tume jõud meelitab nende saadikuid teise fraktsiooni üle. „Oleme proovinud vaimuga kaubelda, lubanud talle koostööd erinevatel eelnõudel ja pakkunud muud meelehead. Tegelikult me ohverdasimegi Tõnis Mölderi lootuses, et siis äkki vaim rahuneb, kuid paistab, et see ei toimi,“ selgitas Belobrovtsev.

„Kutsusime kohale Urmas Sõõrumaa pendliga. Palusime tal meie fraktsiooni ruumidest paha vaimu välja ajada, mis inimesi Isamaasse üle ajab. Ta pendeldas natuke ja siis ütles, et tema ei saa ka midagi teha,“ selgitab Belobrovtsev. Sõõrumaa sõnul on Riigikogu fraktsioonid lihtsalt energeetiliselt paigast ära juba ajast, kui Tallinna koolide leping üle vaadati. Sõõrumaa selgitab, et Kõlvart lubas konsolideeritud Eestit ja seetõttu nõuab vaim Isamaale ohverdusi.

Karilaid ja Mölder on uude erakonna kiirelt assimileerunud. Mehed käivad Riigikogu koridorides ringi, hüüdes „Isamaa on igavene!“ ja „Raha on vaba!“. Neil on nägu naerul ja nad jagavad keskerakondlastele valimistest üle jäänud Isamaa flaiereid ja pastakaid. Arutavad, kuidas Isamaast peab saama opositsiooni liider ning millist sammast järgmisena lammutada.