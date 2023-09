SÕJAPÄEVIK (581. päev) | Venemaa püüab lahendada oma kõige põletavamat logistikaprobleemi. Liiprite ja rööbastega

Ühestki neist videotest pole aru saada, millal need on filmitud. Väidetavalt lõppes vutiturniir 18. septembril ehk juba mõnda aega tagasi. Ka ei ole neis juttu Ukraina palju tähelepanu saanud raketirünnakust Musta mere laevastiku peakorterile. See sündmus oli teatavasti nii suurejooneline, et Kremli kontrollitud meedia ei saanud seda maha vaikida, vaid pidi selle uudise ka ise eetrisse andma.

Täna on ilmunud juba vähemalt kaks videot, kus Sokolov näha on. Ühes annab ta üle auhindu Venemaa relvajõudude meistrivõistlustel auhinnalise koha saavutanud jalgpallimeeskonna liikmetele.

Vene kaitseministeerium võimleb kõvasti, et avalikkust veenda – Venemaa Musta mere laevastiku ülem admiral Viktor Sokolov pole sugugi Ukraina raketirünnakus hukkunud, vaid on elus ja terve. Eile kirjutas „Sõjapäevik“, kuidas admiral osales videokõnes koos kaitseminister Sergei Šoiguga .

Samas on see siiski näide kohanemisest – pole vaja mõelda, kui kaua mingi lahenduse elluviimisega läheb, hakkame otsast minema. Kuna iial ei või teada, mis järgmistel nädalatel-kuudel-aastatel saab, tasub igal juhul plaan käiku anda. Vähe on kasu hilisemast tõdemusest, et näed, oleks toona ehitama hakanud, oleks praegu juba valmis.

Teoorias sellepärast, et mõistagi ei saa raudteed ja seal liikuvaid ronge kuhugi peita. Nii on need kenaks sihtmärgiks rakettidele ning ukrainlaste edenedes ka lihtsamale kaudtulele. Aga see kõik on teooria ja tulevikumuusika, raudtee ehitamisest on kasu juhul, kui Venemaa üldse suudab nii kaua vallutatud alasid enda käes hoida, et liiprid-rööpad maha saavad.

Selliselt ei peaks Venemaa Krimmi poolsaare varustamisel nii palju sõltuma Vladimir Putini silmaterast Kertši väina sillast, mis on saanud ukrainlastelt juba mitu häbistavat tabamust. Samuti aitaks see teoorias varustada lõunarinde sõdureid.

Venemaa õpib ja proovib olukorda parandada. Okupeeritud Mariupoli võimud on teatanud, et Venemaa ehitab uue raudteeliini, mis ühendab olemasoleva Mariupoli-Donetski-Volnovahha raudtee otse Venemaa linnade Taganrogi ja Rostov-na-Donuga.

See peab viima olukorrani, kus Venemaa jaoks on tugevalt häiritud nii annekteeritud aladel asuvate sõdurite kui ka Krimmi poolsaare varustamine. Võtmetähtsusega on Venemaa logistikaskeemis raudteed. Neid kaardil vaadates on okupantide mured Ukraina vasturünnakuga kohe näha.

Olgugi et Sokolovi saatus selles rünnakus on oluline, siis hoolimata sellest, kas admiral on elus või mitte, on siiski märkimisväärne, kui tähtis on Kremlile näidata, et Sokoloviga on kõik korras.

Kui on tekkinud kahtlused Valeri Gerassimovi, Sergei Šoigu või Sergei Surovikini käekäigu suhtes, siis pole Kreml rutanud mingit ühest tõestust pakkuvat materjali eetrisse andma.

Kui mitte muud, siis näitab see, et kedagi on vaja veenda, et sellist suurt kaotust Venemaa laevastik kandnud ei ole. Kes on see „keegi“, keda veendakse?

Kui admiral Sokolov on elus, poleks ju suuremat vajadust hakata Ukraina väidete peale midagi eraldi tõestama ja laevastikujuhti selleks tarbeks kaamerate ette tirima. Ometi on need videod ei tea kust välja ilmunud, justkui juhuslikult, muuseas, ja pidades silmas, et topelt ei kärise.

Igal juhul on kindel, et ühegi arvestatava sõjalaevata Ukraina on Venemaa Musta mere laevastiku mitmete operatsioonidega viinud nii kaugele, et mitu alust on puruks, peakorteri hoone rusudeks, õhukaitse Krimmi poolsaarel üsna hõredaks kulutatud ning Venemaa lubatud mereblokaad kaubalaevadele lekkima saadud.

Tagatipuks on Venemaa viinud suure osa oma sõjalaevu juba Mustalt merelt teisele poole Krimmi Aasovi merele. Neid asjaolusid ei muuda see, kas ühe Sokolovi päevad said täis või mitte.

Kelle droonid?

Briti väljaanne The Guardian kirjutab, et ukrainlased on saatnud G7 riikide valitsustele mõtlemapaneva salajase memo. Seal tõdetakse kurba asjaolu, et Iraani päritolu Shahed-droonides, mida Venemaa Ukraina ründamiseks kasutab, on hulgaliselt Euroopa riikidest pärit komponente.

Shahed-131 droonist leiti 52 Lääne ettevõtete elektroonikakomponenti, Shahed-136 droonist 57.

Need komponendid on toodetud firmades, mille peakorterid asuvad näiteks Šveitsis, Hollandis, Saksamaal, Kanadas, Jaapanis ja Poolas. Ja muidugi USAs. Kõik need riigid on liitunud sanktsioonidega.

Ukrainlased ei heida nendele firmadele aga midagi ette – droonides kasutatakse mittesõjalisel otstarbel valmistatud komponente ja nende liikumist üle maailma on võimatu jälgida.

Küll pakuvad ukrainlased dokumendis, et droonide vastu võitlemiseks tuleks rünnata tehaseid, kus neid kokku pannakse. Need asuvad Iraanis ja Süürias. Ning samuti Venemaal, või kui seal veel ei toodeta, siis igal juhul selleks ettevalmistusi tehakse.

Ukraina pakub välja, et rünnakud võib läbi viia Ukraina, kui lääneriigid varustavad ukrainlasi selleks vajalike vahenditega.