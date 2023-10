Ukrainas hukkunud Tanel Kriggul teadis hästi, kui ohtlik on sõda, kuid ei kahelnud, kas minna

„Üksusel on väga raske, see oli šokk kõigile,“ ütleb Ekspressile rahvusvahelises leegionis sõdiv eestlane, kes on Taneliga kuid sõjakeerises olnud. „Täna (esmaspäeval – Toim.) tegime trenni, istusime ja rääkisime 80% ajast Stingerist.“