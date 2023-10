Jõukat ärinaist süüdistati eksmehe hammustamises. Ta peab maksma 6800 eurot

Harju maakohus lõpetas piinliku kriminaalmenetluse finantsäris tegutseva Lea Halliku suhtes. Teda süüdistati oma eksabikaasa kehalises väärkohtlemises – naine olla mehe käe verele hammustanud ja küünistanud, et eksabikaasa telefoni enda kätte saada. „Jäljed on ka täna käe peal näha, päris kergest näksamisest me siin ei räägi,“ selgitas meest esindanud vandeadvokaat Risto Käbi.