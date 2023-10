Tugevad servid Tallinna Sadama kohtuasjas

Kohtunik Kristina Väliste tõreles sel nädalal peetud istungil, et hoolimata oma lubadusest pole riigiprokuratuur saatnud kohtusse korraga kaht prokuröri.

Adosson sellele küsimusele ei vastanud. Küll kommenteeris ta, kas Tallinna Sadamas toimunud altkäemaksuvõtmine võib olla aegunud. „Saan üksnes öelda seda, et kuni me ei ole loobunud, me jääme süüdistuse juurde.“