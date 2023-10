Värskete nobelistide töö vilju on eestlastele süstitud 1,8 miljonit korda

Värskete nobelistide leidudele tuginevad nii Moderna kui ka Pfizer-BioNTechi vaktsiinid. Nende vaktsiinidega viiakse organismi mitte nõrgendatud viirus nagu varem, vaid tükike mRNAd – molekuli, mille tavapärane roll rakus on viia geneetiline info DNAlt ribosoomi, kus selle info põhjal luuakse juba vajalikud valgud.

Värskeima info kohaselt on eestlastele manustatud Moderna vaktsiine kokku 1 565 772 annust ja Pfizer-BioNtechi 233 635 doosi. Kokku on vaktsiinidoose seega manustatud 1,8 miljonit. Vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid on Eestis ligi 900 000.