SÕJAPÄEVIK (587. päev) | Poola, mis sul viga on? Ukraina teeb head nägu samal ajal, kui Lääs võbeleb

Debatis selgitati, et Poola-Ukraina tüli peamiseks põhjuseks peetakse seda, et Jarosław Kaczyński võimupartei püüab põllumeeste hääli. Madison: “Fakt on see, et Poola peab muretsema enda põllumajanduse ja turuhinna pärast. Kui me hakkame näpuga näitama või moraliseerima, on see ülbe ja enesekeskne.“ Ta märkis, et Poola on olnud üks suurimaid Ukraina toetajaid. “Seda ei tasu ka ukrainlastel ära unustada,“ lisas ta. Mikseri sõnul on Poola populistlik valimiste eelne kannapööre seda kahetsusväärsem, et nad on olnud niivõrd tugev toetaja.