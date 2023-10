Punase kärbseseene kapslite müüja suhtes alustati menetlust

PTA-l on õigus nõuda ohtliku toidulisandi müüjalt, et too selle müümise nõutud tähtajaks lõpetaks. Kui kapslimüüja seda ei tee, võib ta saada kuni 9600 eurot trahvi või talle võidakse kohaldada vahetut sundi.

Ekspress kohtus naisega ajakirjandusliku eksperimendi korras, avaldamata, et tegu on kohtumisega artikli tarbeks. Sel kohtumisel rääkis naine, et ta annab punast kärbseseent ka oma 11-aastasele tütrele. „Talle meeldib, kui ma neid kuivatan. Paljudele see maitse ei meeldi, aga tema just tahab seda kuivatatud seenetükikest. Ta on iga päev väikse tükikese võtnud. Üks naine kirjutas mulle ka, et tema tahab kolm purki osta, sest tema lapsel koolistressi ajal hästi aitas see,“ rääkis kapsleid valmistanud naine kaks nädalat tagasi.