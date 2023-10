KRANAAT | Kaja Kallas soovib aasta lõpuks kõigi presidentidega tülli minna

false

Kallas ja Ilves vaidlesid õhtutundideni, kumb aasta loom siis tegelikult parem on. Oma sõna ütlesid sekka ka twitteri-inimesed, kes juhtisid tähelepanu, et aasta looma valimise diskursus ülendab ühtesid elusolendeid loomariigis teistest kõrgemale ning selline ülesandepüstitus ei ole tänapäeva maailmas enam kohane.

Kaja Kallase presidentide teemaks võtmine paistab süstemaatiline ja efektiivne. Järgmisena tabas Kallase kriitikanool Arnold Rüütlit. Kallas ütles, et „Rüütlil pole isegi nõukogusid, kust tagasi astuda, välja arvatud see üks“.

Kahjuks või õnneks ei pannud president Rüütel tähele, et tema kohta midagi öeldi. Kranaadi küsimuse peale, mida te sooviksite Kaja Kallasele vastata, ütles ta hoopiski: „Noh, ma usun, et täna me kõigepealt elame üle kõike rõõmsat ja seda, mis ajalugu on meile jätnud tänaseks, ja selle nimel ma soovin kõikidele palju õnne ja tahet jätkuvalt edaspidiseks.“