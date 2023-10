Soomes õppinud eestlane: mu Peterburist pärit sõbranna küsis, miks Eesti käsitleb vene keelt kui riigikeelt

Sel kevadel külastas esimest korda Tallinna minu Soomes elav sõbranna, kes on pärit Peterburist. Peale reisi ütles ta jahmunult, et tal oli kohati tunne, nagu ta oleks sattunud mingisugusesse kummalisse Vene provintsi. Ta oli üllatunud, et terve reisi vältel ei olnud tal kordagi vaja inglise keelt, kuna absoluutselt kogu vajalik info oli talle juba vene keeles olemas.