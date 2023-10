ANALÜÜS | Hamasi korraldatu on surmav haarang, mille eesmärk pole hõivata maad, vaid tappa, hävitada ja pantvange võtta

Erinevus seisneb aga selles, et Yom Kippuri sõja algatasid kaks relvastatud ja väljaõppega sõjaväge. Egiptus ja Süüria, keda toetas Nõukogude Liit, püüdsid tagasi vallutada 1967. aastal Iisraeli poolt okupeeritud Siinai ja Golani kõrgendike territooriume. See oli tavapärane sõjapidamine, milles hukkus tuhandeid sõdureid. Hamas on seevastu sissiliikumine, mis on alates 2007. aastast valitsenud Gazat, Vahemere ja Iisraeli vahelist maariba, kus kaks miljonit inimest elab “vabaõhuvanglas“. Hamasi võitlejad ületasid piiri ning suutsid ajutiselt üle võtta sõjaväerajatised ning linnad ja külad. Samal ajal aga näis Iisraeli sõjavägi abitu.