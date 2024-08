ARHIIVIST | Iisrael teatas Hamasi juhi Mohammed Deifi tapmisest. Kes oli see saladuslik niiditõmbaja?

Temast on teadaolevalt tehtud vaid kolm fotot – üks aastakümnete eest, üks maskiga ja ühel on paista vaid siluett. Iisraeli väed on viis korda üritanud teda teise ilma saata, kuid ebaõnnestunult. Oma isiku varjamiseks jättis ta väidetavalt käimata oma ema matustel.