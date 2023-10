KRANAAT | Kalla Grünthalit! Paide tankla uus müügihitt sündis sel suvel

false

Kevadel märkas Paide linna äärses tanklas aastaid töötanud tankla juhataja John Ben Siin, et tarbijakäitumine on muutunud. „Panime aprillis tähele, et vahel saabub siia klient, kes tangib järjest nii diislit kui ka bensiini, seda meeletutes kogustes ja nii iga kord. Alati võtab tšeki kaasa,“ selgitab Siin.

Alguses olid tankla töötajad mures. „Äkki ta ei pannud tähele, et autosse läks järjest kahte erinevat kütust. See pole küll eriti tõenäoline, aga eks meilgi on juhtunud, et inimene on kogemata diislisse bensiini või koguni aknapesuvedelikku kütuse pähe tankinud,“ lisas John Ben Siin ja itsitas, et vahel koguni mõni inimene tangib rõõmuga sinist diislit ja ütleb, et ajas kogemata voolikud sassi. „Nii et võib juhtuda!“