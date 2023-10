SÕJAPÄEVIK (598. päev) | Seks, ahistamine, sobimatud soomusvestid – Ukraina naissõdurite argipäev

NAISED VAJAVAD ÕIGET KAITSET: Kiievi kesklinnas kõrguvale vürstinna Olga kujule pandi kuu aega tagasi selga soomusvest, et juhtida tähelepanu asjaolule, et naised vajavad just neile disainitud varustust.

FOTO: SERGEY DOLZHENKO | EPA/Scanpix