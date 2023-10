Taavi Kotka: Eestisse saab suuri asju ehitada küll. Lihtsalt jobu ei tasu olla

Vedler kindlasti lisas kogu loole pisut ajakirjanduslikku värvi, aga kui su akna tagant iga päev 240 korda 35-tonnine veoauto mööda sõidab ja ka su lapsed kasutavad sama kruusateed, siis pole ime, et ükskõik millise karjääri või tuulepargi planeerimise korral lähevad kohalikud kohe hangusid teritama. Tulemuseks on NIMBY (ingl k Not In MY Back Yard) või eesti keeles lihtsalt MÕMM (Minu Õuele Mitte Miskit)!