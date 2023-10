KRANAAT | Tulnukas Rohaan palub rahu ja vaikust: eestlased, palun ärge enam kanaldage!

false

Nädala anekdoot Ants Rootslane läks õhtul riigikogusse saadikuid hüpnotiseerima. Pakkus hüpnoosi ka Juku-Kalle Raidile. Raid: „Pole vaja. Mina sain oma noosi juba puhvetist kätte!“

Triin Lellepi ja Linus Kordese äsjailmunud raamat „Vestlused tulnukaga“ on peategelase Rohaani endast välja ajanud. Rohaan ilmub Kranaadi toimetusse reporteri keha läbi kanaldades, et paluda natuke viisakust ja rahu.

„Nagu tüngakõnesid teeks! Muudkui keegi Triin helistab ja keegi Linus räägib,“ sõnas Rohaan läbi Kranaadi reporteri suu inglise keeles. „Palun öelge keegi neile, et nad ära lõpetaks ometi!“

Rohaan selgitab, et ta unerütm on aktiivsete kanaldajate tõttu häiritud. Tema planeedil on üks ööpäev 37 tunni pikkune. Nagu Rohaani liik üldiselt, vajab ka tema korralikku und selleks, et mitte oma planeedi esinduskogus riigieelarve vastuvõtmisel magama jääda ja piinlikkust tekitada.

Rohaani sõnul on varem temaga ühendust võtnud vähesed Maa elanikud ning nende puhul on vestlused olnud rõõmsad ja toredad. „Tolkien kanaldas ükskord, kuna ta otsis inspiratsiooni oma uue raamatu jaoks,“ selgitab Rohaan.

Kunagi ammu 1969. aastal, kui Rohaan veel noor tulnukas oli, oli tal Eestiga esimene kokkupuude. „KGB sattus meie külastusele peale ja pidime oma spaapuhkuse Meriväljal kiirelt lõpetama. Unustasin mõned asjad kiiresti kokku pakkides mahagi… Aga praegusel ajal lihtsalt ei jäeta rahule. Triin muudkui kanaldab ja kanaldab.“

„Mul on siinpool galaktikat tööd nii palju ja nüüd on need maakad mu kanali numbri saanud. Kahjuks pole meil varem vaja olnud kanaleid blokkida, aga arendame vaikselt ka seda tehnoloogiat.“ Rohaani sõnul isegi ta sõbrad norivad ta kallal, et kas jälle silmarõõm Triin helistab. See olevat tüütu ja ootamatu.

Rohaanil on tunne, et Lellep kasutab kosmilist suurust ära maiste probleemide lahkamiseks ja tema olemust ei mõisteta. „Mind kutsutakse kohale, et Facebooki-laivi teha. Kas te saate aru, kui alandav see on?“ ärritub Rohaan läbi Kranaadi reporteri nähtavalt.