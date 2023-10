SAHINAD | Hädas börsifirma ei oska inglise keelt

„Laula, laula, pappi!“, kõlab esimene eesti keeles kirjasõnas talletatud lause. Kastirattaid tootval Hagen Bikesil pappi saada ei õnnestunud – eelmisel nädalal kukkus läbi katse börsilt lisaraha kaasata. Küll aga kuulutab ekspordile suunatud firma oma kodulehel: „Sing up to our newsletter!“ ehk „laula meie uudiskirjale“. Vigast inglise keelt leidis lehelt mõne päeva eest rohkemgi, ent nüüd on seis parem. Jõudu Hagenile – keeled suhu ja Euroopasse!