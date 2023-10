SÕJAPÄEVIK (608. päev) | Orbánit rünnatakse! Landsbergis ja Tsahkna tegid ungarlasele kambaka

Ajakiri Rolling Stone kirjutas, et USA eelmine president Donald Trump proovis Ameerikat juba esimesel ametiajal NATOst välja tõmmata, ent tema administratsiooni kõrgete teenistujate vastuseisu tõttu ei saanud sellest asja. Ajakirja sõnul uurib ekspresident praegu võimalusi, kuidas see plaan teisel ametiajal teoks teha juhul, kui tema nõudmisi ei täideta. Arvamusküsitlused näitavad, et Joe Bideni lüüasaamine on praegu tõenäolisem kui tema võit, mistõttu tuleb arvestada võimalusega, et 45. USA president Trump naaseb ning saab ka 47. presidendiks.