SÕJAPÄEVIK (609. päev) | Arutult sõdureid hukka saatev Venemaa on varsti uue probleemi ees – mehi kõikjale ei jätku

PAADID UDUS: Ukraina sõdurid on teistes Euroopa riikides väljaõppel kõvasti harjutanud jõgede ületamist. Just selleks, et ühel hetkel maabuda Dnepri vasakkaldal.

Samal ajal, kui Avdijivka all jätkuvad venelaste hullumeelsed massirünnakud, on ukrainlased teinud veel ühe liigutuse, mida tasub hoolega jälgida. Dnepri vasakkaldale on maabunud varasemast suurem Ukraina üksus. Seega proovivad ukrainlased seal valmistada ette katset läbimurdeks või tahavad tõmmata venelaste tähelepanu, et nood oma üksusi kuskilt mujalt taas Hersoni lähedale hakkaks nihutama. Kõik see kõneleb sellest, et venelastel ei jätku hiigelpikal rindejoonel piisavalt sõdureid.