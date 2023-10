SÕJAPÄEVIK (610. päev) | Ukraina ja Vene suurtükivägi jahivad teineteist ehast koiduni

Venelased teavad hästi, et M777 on nende sõduritele ja kahurväelastele suur nuhtlus. Seetõttu teatab Moskva propaganda pidevalt selliste Ukraina relvade hävitamisest. Ainuüksi värskes, 26. oktoobri Vene kaitseministeeriumi olukorraülevaates kirjeldatakse kolme M777 hävitamist Donetski, Lõuna-Donetski ja Zaporižžja rindelõigus, rõhutades eraldi, et tegu on just USAst toodud relvadega.