Seinavaipade naasmine: Kalamaja keskastmejuhtide uus staatusetoode

Uude kohta kolides tulevad minuga alati kaasa mõned pildid, mis lähevad seina, tolmukogujad ehk nipsasjakesed ja vaibad. Üks on pärit Darjeelingust ja on Tiibeti põgenike tehtud, teine on Mööbeldajast roosidega barokne hullus ja kolmas, täisvillane idamaine eksemplar, Valga kaltserist. Krutin kiirelt kokku võõrast üürikavaipa, mis reeglina on igav Ikea toode, topin selle kuhugi diivani taha ja vaatan, milline mu kolmikust maha läheb.