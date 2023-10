INTERVJUU | Suure kogemusega endine narkoärikas: narkoturg killustub ja sissetulekud ei võimalda glamuuri nagu näeme filmides

Samal ajal näitavad reoveeuuringud, et uimastite tarbimine aina kasvab. Selle üks põhjus on, et narkootikumide hinnad on püsinud enam-vähem samad ajast, mil Eesti läks kroonilt üle eurole. Võrreldes alkoholiga on narko isegi odavnenud. Mis värk sellega on?

Tuleb välja, et turg on tohutult aktiivne ja narkokartellide ajastu on politsei hea töö tõttu nii Eestis kui mujalgi eilne päev. Paraku on see muutnud turu raskemini kontrollitavaks, samas soodustanud aina uute ohtlike ainete turule tulekut.

Seekordses Ekspressi podcast’is kõneleme mehega, kes kirjeldab end kui erru läinud narkoärikat. Nulltolerants uimastite vastu on tema sõnul tupiktee ning osaliselt ka praeguste hädade põhjus.

Podcastis vestlesime mehega, kes sai sõna ka Ekspressi loos „Kõik läheb kallimaks. Peale uimastite. Ekspress uuris endistelt diileritelt, miks narko hinnad ei tõuse.“. „Mul oli kunagi au viibida USAs Miami föderaalvanglas ja seal oli värvikas seltskond. Teiste hulgas inimesed, kes olid kiirpaatidega liigutanud tonnide kaupa kokaiini üle Mehhiko lahe Ameerikasse. Arutasime seal aastal 2005 koos teiste kinnipeetavatega, et kuidas suur narkosõda levinumate ainete jaemüügihindasid muutnud on, ja leidsime juba siis, et võrreldes kütuse, piima ja muu sellisega on uimastid kogu aeg odavamaks läinud,“ meenutab nii narko- kui relvakaubanduse eest lisaks USA-le ka Eestis ja Hispaanias kinni istunud Martin Ekspressi loos.

Põhiline, miks uimastite hind ei tõuse, on tema sõnul seotud turul valitseva konkurentsiga – nõudlus on suur ja pakkumine tohutu.