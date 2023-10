KRANAAT | Õpetajad Riigikogule: kui palka juurde ei tule, avaldame teie kooliaegsed hinded

false

Nädala anekdoot Euroopa Parlamendis arutatakse taas kella keeramist. Paljud fraktsioonid nõuavad selle lõpetamist. Mõned aga soovivad jätkata. Eriti usinalt nõuavad kella keeramist vasakpopulistid. Nemad soovivad aega tagasi keerata nii kaugele, et kommunism tagasi tuleks.

Järvamaa õpetajal Tiinal on kops üle maksa. Kuna ta on bioloogiaõpetaja, teab ta ka öelda, et tegu on täiesti normaalse olukorraga ja kops tavaliselt ongi üle maksa. „Kui oleks maksa all, oleks probleem. Kuna meie tööd ei panda tähele, tekivadki sellised valearusaamad, et kops enamasti pole üle maksa,“ selgitab Tiina pettunult.

Tiina on hoolikalt jälginud riigieelarve arutelusid. „Praegu paistab, et riik ütleb meile, et raha pole, aga töö läheb see-eest raskemaks. Olen isegi mõelnud, et äkki peakski lastele lihtsalt Tiktoki kätte andma ja nad metsikusse maailma saatma. Õpetajatel on Eestis raske,“ ütleb Tiina.

false

Juhuks, kui raha juurde ei tule, on õpetajatel oma „tuumanupp“, millega vaikselt juba flirditakse. „Kui järgmise nädala jooksul Riigikogult selget sõnumit ei tule, et palgatõus on riigieelarves suurem kui praegune plaanitud 1,7%, avalikustame kõigi Riigikogu liikmete klassitunnistused,“ ütleb Tiina tõsiselt.

„Alustame koalitsiooni hinnetest. Kui sellest kasu pole, siis loomulikult näitame ka opositsiooni hinded ette. Kusjuures üllatusi on palju,“ naerab Tiina.

Kui sellest kasu pole, lubavad õpetajad veel vinti peale keerata. „Koolilapsed ei pea kannatama, me ei taha streikida. Seega esmalt avaldame survet siiski rahvasaadikutele. Pärast hinnete avaldamist on järjekorras koolipildid ja sellele lisaks loomulikult katked kirjanditest.“

Tiina sõnul on meil mitmete riigikogulaste kirjandid juba elektroonilise postkasti „Draftsi“ kaustas. „Kas te tahaksite teada, milline Riigikogu liige on näiteks kirjutanud „Kolmanda Reichi ajal ehitati kõige muu kõrval ka palju maanteid“. See vastus üllataks teid ja saategi teada, kui õpetajate nõudmistele vastu ei tulda.“