Maastur sõitis jalgratturile otsa. Hüvitist nõutakse ratturilt

Ehkki Tiinale tundus, et eksis hoopis autojuht, kes pidanuks parklast väljudes kõigile kõnniteel liikujatele teed andma, ei kaevanud ta otsust edasi. 20 eurot tundus liiga väike summa, et vaidlema hakata.

„Helistaja ütles, et „asi läks inetuks, minu autol olid kriimustused ja ma lasin need ära remontida, ja teie peate maksma remondikulud“,“ meenutab Tiina.

„Autoteel oli tipptunni liiklus , see algab kella nelja ajal,“ meenutab Tiina. „Liivalaia tänav oli autodest üle koormatud. Ma ei tunne end sellel rattarajal turvaliselt, see on liiga kitsukene.“

Tänavu 28. septembril sai Tiina kirja Margo Põbolt . Põbo on vandeadvokaat, kes esindab osaühingut Baumer. Baumer on firma, kes valdas autot, mis Tiinale otsa sõitis.

Ja enamgi veel – liiklus Liivalaia tänaval on nii tihe, et tänapäevaste standardite järgi ei peaks seal olema mitte lihtsalt autotee äärde maha märgitud rattarada, vaid hoopis muust liiklusest eraldatud rattatee.

„Liivalaia tänaval on märgitud rattarajad sõiduteele üle kümne aasta tagasi ja kohati on need 0,8 meetri laiused, mis vastas toona kehtinud standardi tasemele „erandlik“,“ nendib Tallinna rattateede kavandamise juht Taavi Piller .

Helistaja ütles, et „asi läks inetuks, minu autol olid kriimustused ja ma lasin need ära remontida, ja teie peate maksma remondikulud“.

„Auto sõitis otsa mulle kui jalgratturile,“ vastas Tiina Margo Põbole. „Õnnetus juhtus parklast väljasõidul. Liiklusseaduse järgi peab parklast teele sõites andma juht teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole reguleeritud teisiti.“

Tiina polnud nõus maksma.

Vandeadvokaat Põbo ütles Eesti Ekspressile telefonitsi, et nad pole veel kliendiga otsustanud, kas minna edasi kohtusse. Eesti Ekspress püüdis telefonitsi rääkida ka osaühingu Baumer esindajaga, kuid too soovitas vestelda Põboga ja pani toru hargile. Tol otsasõiduõhtul roolis olnud naist Ekspressil tuvastada ei õnnestunud.

„Politseid pole me kordagi näinud“

Tiina, kes elab perega kohe Liivalaia tänava lähedal, ütleb, et tema tahaks eelkõige seda, et jalgratturite olukord muutuks ohutumaks.

„Tunneksin end ratturina turvalisemalt, kui rattarajad oleksid vähemalt kaks korda laiemad,“ ütleb naine. „Kui autod ei sõidaks linnas kiiremini kui 30 kilomeetrit tunnis. Aga praegu on tavaline, et Liivalaia tänaval sõidetakse kiirusega 60 kilomeetrit tunnis. Oleme siin elanud üle kaheksa aasta ja pole kordagi näinud, et politsei oleks Liivalaia tänava ääres kiirust mõõtnud!“

Liivalaia tänava äärne rattarada on 80 sentimeetrit lai. Standard, mis lubas nii kitsast rattarada ehitada, aegus 2016. aastal.

Transpordiameti andmetel järgib linnades piirkiirust vaid 51% juhtidest.

Kui Eesti Ekspress küsis politseilt, kui palju on tänavu Liivalaia tänava ääres liikluskiirust mõõdetud, vastas pressiesindaja Annika Maksimov, et „selle kohta, kas ja kui palju on konkreetses kohas kiirust mõõdetud, me eraldi andmeid ei kogu“.

Liiklusohutuse seisukohalt on aga kiiruse mõõtmine oluline. Seda soovitavad teha isegi terviseametnikud, et vähendada vigastusi ja liiklussurmi. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on liiklusõnnetused kogu maailma laste ja noorte täiskasvanute surmapõhjus number üks.