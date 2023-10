Uus tegelane tankimisskandaalis! Martin Helme tunnistab: andsin riigikogu kütusekaardi tütrele

Kell näitab 12.26. Rahvasaadikud arutlevad parasjagu suures saalis Eesti kodanikuühiskonna üle. Kõnetooli tuleb Peeter Ernits (EKRE), kes kurdab, et kolmas sektor on lihtsalt riigi käepikendus, sest just riigilt enamik nende rahast tulebki.

Ernitsa kõne ajal põrnitseb talle kuklasse Helme. Riigikogu istungi juhataja toolist. Ta ei lahku sealt hetkekski. EKRE esindaja sõnavõtt lõppeb kell 12:35.

Samal ajal juhtub midagi õige kummalist. Martin Helme riigikogu Alexela kütusekaardiga tangib kell 12.29 keegi 62,23 liitrit bensiini. Maksumaksja taskust hüvitatakse hiljem EKRE esimehele 96,03 eurot.

Helme tunnistab Ekspressile, et mingeid ülivõimeid tal pole. Ta ei suuda samal ajal riigikogu istungit juhatada ja oma auto bensiinipaaki täita.

„Mälu järgi oletan, et tütar tankis. Ta vahel sõidutab mind ja tangib ka minu eest,“ selgitab Helme.

See selgitus tekitab aga küsimusi juurde. Martin Helme oli kummalise tankimise ajal riigikogu aseesimees. Parlamendi esimehel ja aseesimeestel on aga autojuhid, kes neid töölt koju ja tagasi sõidutavad.

Helme on juba neljas rahvasaadik, kelle kütusekaardiga on autot tangitud ajal, mil ta ise viibib tõendatult kuskil mujal. Esimesena jäi selle trikiga vahele Kalle Grünthal (endine EKRE), kelle kütusekasutuse kohta algatas keskkriminaalpolitsei ka kriminaalmenetluse. Lisaks said sama tembuga hakkama ka Henn Põlluaas (EKRE) ja Andrus Seeme (Reformierakond). Neist esimene tunnistas, et andis kütusekaardi koos autoga naisele, ning teine väitis, et kodus läksid kütusekaardid segi ning ta maksab riigikogu kantseleile raha tagasi.

Erinevalt Grünthalist pääsesid Seeme ja Põlluaas kriminaalmenetlusest. Riigiprokurör Alan Rüütel selgitas, et nende puhul ei ületanud tankimiste võimalik kahju kuriteo alampiiri ehk 200 eurot. Nii võib ka Helme kergendatult hingata, sest temagi kaardiga tehtud tankimine 200 euro piiri ei ületa.