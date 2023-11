See oli sensatsioon! Keres oli muidugi ka varem turniiridel hästi mänginud, aga need ei olnud nii tugevad. Amsterdami ringhääling AVRO spondeeris superturniiri, kus mängisid kõik tugevamad suurmeistrid! See oli, nagu oleks korraga mängitud Wimbledoni, Prantsuse ja USA lahtiseid meistrivõistlusi tennises.