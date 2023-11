SÕJAPÄEVIK (616. päev) | Nukker tõdemus – Ukrainas toimuvat sõda painab frustreeriv patiseis

Ehk siis vene rahvas tahab ülekaalukalt sõja kiiret lõppu, aga samas ei soovita juba võidetud maa-alade käest andmist. Just täpselt seda ütlevad ka Šoigu laused – Venemaa on valmis läbi rääkima, mille eesmärk võib olla sõja lõpetamine, aga see peab põhinema „realistlikel alustel“ ehk siis sellel seisul, mis praegu maakaardilt vastu vaatab.

Võib ju paista, et Šoigu ei ütle suurt midagi. Ridade vahel näitab ta siin siiski valmisolekut mingitel tingimustel läbirääkimistesse asuda. Päris kaua pole Venemaa eliit selliseid sõnumeid saatnud. Ja see Šoigu sõnum pole ainus sarnane viimasest ajast, mis tulnud Kremli kõrgetelt ametiisikutelt.

Oma Hiina visiidil ütles Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu , et Kreml on avatud igasuguste julgeolekuküsimuste arutamisele ja lahendamisele, „juhul kui dialoog on aus, õiglane ning põhineb vastastikusel austusel“. Muidugi lisas ta, et kuni Lääs ei vaata üle oma tema arvates senist destruktiivset tegutsemisliini, on vähetõenäoline, et mingeid läbirääkimisi tuleb.

Küllap näevad ka Venemaa juhid, et liiga kaua selliselt edasi ei saa, ehk aasta-paar. Aga kuna ka diplomaatilised protsessid võtavad aega, on vaja seni täiesti läbikülmunud pinnast veidi kobestama hakata.

Niisiis, kas Venemaa tahab aasta lõpuks sõjale lõppu? Ilmselt nad tahaksid ja ka vene rahvas oleks sellega rahul, juhul kui riik on kasvanud viiendiku Ukraina jagu suuremaks. Ilmselt ei näe ka Vene armee juhid väga palju võimalusi, kuidas praegust saavutatud olukorda kuidagi veel paremaks pöörata. Ja pärast mõneaastast enese kogumist saab alati jälle proovida.

Selle tõdemuse kurb pool on see, mis puudutab Ukrainat.

Alla ootuste vasturünnak

Emotsioone kõrvale jättes on selge, et Ukraina suvel alanud vasturünnak ei ole avalikkusele esitatud ootusi täitnud. Plaan oli jõuda vähemalt Tokmaki linna tagasivallutamiseni ning nihutada kõige tagasihoidlikuma plaani järgi rindejoont nii kaugele, et kõik okupantide varustusteed mööda Ukraina lõunarannikut oleksid tuleulatuses. Julgemad sõnumid isegi rääkisid Melitopoli alla või Musta mereni jõudmisest.

Nii aga läinud ei ole. Selge see, et vasturünnak on teinud Venemaa armeele märkimisväärselt kahju. Suurim saavutus on muidugi Venemaa edasitungimise peatamine, aga ka kaitsesse vajunud Venemaale on vastu sõjapidamise tavaloogikat põhjustatud suhteliselt palju suuremaid kaotusi.

Kõige selle tulemus aga pole seni see, mida välja öeldi. Venelaste kaitserajatised on olnud tugevamad, kui eeldati, miiniväljad suuremad ja tihedamad, kui arvati. Lääne tehnika ja relvad annavad silmanähtava ülekaalu kvaliteedis, aga neid on lihtsalt liiga vähe, et praeguseks oleks olnud võimalik tuua murrangut.

Ukraina rahvast see muidugi ei kõiguta. Nemad mõistavad Putini plaani, mille osa on see kirjeldatud „lepime praegu sellega, aga proovime hiljem uuesti“. Pidevad arvamusküsitlused näitavad endiselt tugevat toetust Ukraina armeele ning seisukohale mitte loobuda rahu nimel territooriumist. Ukrainlaste lootus püsib.

Ja sellel on ka põhjust. Mitmed sõjanduseksperdid on rõhutanud, et vastase murdmine on alguses pikka aega aeglane, kuni siis järsku murdub kõik. Umbes nagu poolkuiv puuoks, mis muudkui paindub, kuid siis murdub ühe raksuga.

Mingit selget suunda sel konfliktil hetkel ei ole, on vaid kurnamine ja lõhkumine.