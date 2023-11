Automaksust võiks saada järgmine e-Eesti lipulaev: nutiseade igas autos aitaks eristada, keda kõrgemalt maksustada

Automaksu eelnõu, mida rahandusminister Mart Võrklaev ligi kuu aega tagasi esitles, on praegu ühiskondliku arutelu keskmes: kavas on sõidukite ühekordne registreerimismaks ja iga-aastane kindlasummaline omanikumaks, mis on korrelatsioonis sõiduki klassi (mudeli), CO₂-heitkoguste ja massiga. Iga-aastane maks peaks sõiduki vanuse kasvades vähenema.