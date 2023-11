SÕJAPÄEVIK (617. päev) | NATO dilemma – kui palju anda Ukrainale, kui palju jätta enda kaitseks?

Et plaanide sisuga täitmisel on omajagu puudujääke, paneb piduri ka Ukraina abistamisele. Kaitseminister Hanno Pevkur tunnistas sõjapäevikule Päevlehe lugu kommenteerides, et kaks õilsat eesmärki konkureerivad teineteisega mingil määral. „Loomulikult on kõigil Ukrainat abistanud riikidel arusaam, et ka oma riiki on vaja kaitsta. See on olnud üheks Ukraina abi piiravaks faktoriks. Riikidel on olnud vaja säilitada oma kaitsevõime,“ nentis Pevkur.