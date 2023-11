KRANAAT | Noored loomavanemad nõuavad riigilt toetust

false

Maris (26) ja Olavi (28) otsustasid sügisel paarina, et on lõpuks valmis vastutust võtma ning perelisa saama. Pärast mitmete variantide kaalumist võeti kennelist haskibeebi, keda nad nüüd oma pojaks kutsuvad.

Koer nimega Mark on nende sõnul tubli, aga nõuab kasvamise perioodil palju vaeva ja aega, niisiis on Maris ja Olavi asutanud MTÜ, mis nõuab riigilt loomabeebide kasvatamise toetust.

Haskikutsu Mark väänas suvel suures mänguhoos käpa välja. Nii said Maris ja Olavi aru, et koerabeebiomanikke diskrimineeritakse beebiomanikega võrreldes nii riiklikult süsteemselt kui ka igapäevaste mikroagressioonidega.

„Esiteks tuli koera arstiarve ise maksta. Me ei tulnud selle pealegi, et koera kindlustada, seega kõik läks omast taskust! Inimbeebi arved maksaks riik kinni,“ selgitab Olavi. „Kõik mu lastega kolleegid saaksid sellises olukorras haiguslehe, et lapse eest hoolitseda. Mina oma koerabeebiga ei saa midagi, pean graafiku ümber tegema ja ülemus nõuab selgitusi,“ lisab Maris.

Kõigele lisaks ei teadnud mures koeravanemad kunagi ette, mis hetkel koer enam jalutada ei suuda. Seda kuuldes laenas südamlik sõbranna Marisele oma beebikäru, mida tal enam tarvis pole, et noorpaar saaks koerabeebi vajadusel kärusse tõsta. Just ühel sellisel hetkel mõistis Maris esimest korda, kui väga koeraemmesid kehvemini koheldakse.

„Kas teadsite, et beebikäru on inimeste jaoks nagu tank? Kõik läksid kohe eest ära, tegid meile ruumi, tajusin hoolimist,“ ütleb Maris veidi kurvalt. Asi läks aga käest ära. Üks vanem proua soovis bussipeatuses beebikärusse piiluda. „Kui talle vaatas vastu meie enda oma nunnnu kutsikabeebi, pistis ta hoopis karjuma, et me oleme perverdid!“ pajatab Olavi.