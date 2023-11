Valgustatud akadeemia vaibid: Palestiinat toetav Eesti dotsent ei mahu traditsioonilise teadlase kasti

JÕEST MERENI: Loosungit ’From the river to the sea, Palestine will be free’ hõigati Poopuu korraldatud meeleavaldusel Vabaduse väljakul kooris eeslausujale kaasa, olgugi et politsei oli enne korraldajatele öelnud, et seda kuulutada ei tohiks.

FOTO: Aivar Juhanson | Eesti Ekspress