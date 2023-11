SÕJAPÄEVIK (623. päev) | Jälle lootuskiired Ukrainale – üks sõjarindelt, teine diplomaatiaväljadelt

Ukraina on jõe ületanud ja end paika sättinud mitmes kohas Dnepri vasakkaldal. Lahingutegevuse toimumise paikade järgi võib järeldada, et kohati on ukrainlased jõekaldast edasi edenenud juba mitmeid kilomeetreid.

Sotsiaalmeedias levivad pildid, kus on näha, kuidas Dnepri jõge ületavad Ukraina armee käsutuses olevad soomusmasinad Krõnkõ küla lähedal. See on selge märk, et Ukraina kohalolu jõekaldal on kasvanud ning nad tunnevad end seal piisavalt turvaliselt selleks, et hakata jalaväele rasketehnikat järele tooma.

Väidetavalt andis tammi õhkimise käsu Vene armee Dnepri väegrupi juht kindralpolkovnik Oleg Makarevitš . Nüüd ei anna ta seal rindelõigus enam mingeid käske. Ei, ta ei ole surnud, küll aga ametist maha võetud. Põhjustest, miks ta kohast ilma jäi, räägime kohe. Samuti on nüüdseks toimunu puhul oluline, et Makarevitši järglaseks väegrupi juhina sai kindralpolkovnik Mihhail Teplinski , kes oli seni Venemaa langevarjurite (VDV) komandör.

Ukraina pinnal toimuvas on vaatlejate tähelepanu aina enam nihkumas juba tuttavasse piirkonda, Hersoni oblastisse. Pärast Dnepri jõe paremkalda kiiret tagasivallutamist on olnud küsimus, kas ja millal Ukraina armee jõe ületab ning asub toimetama jõe vasakkaldal.

Aga need positiivsed noodid. Vähemalt üks neist tuleb tõesti ka lahinguväljalt. Teine aga diplomaatiliselt võitlusväljalt. Mõlemas on Ukraina saavutanud tulemusi, mis üksi võetuna pole veel mingid suured strateegilised võidud, aga kindlasti sammud, mis viivad edasisel edukal tegutsemisel nendele võitudele lähemale.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi hinnangul on üle jõe jõudnud Krõnkõ lähedal 300 Ukraina sõdurit, mujal on neid ilmselt veel. Mõistagi pole seda kuigi palju, aga seni on see olnud piisav, et lüüa tagasi okupantide katsed ukrainlasi jõe vasakkaldalt minema ajada.

Mõned need katsed on olnud üsna haledad. Sotsiaalmeedias on mitu videot, kus venelased lihtsalt jooksevad mõnekümnekesi, automaadid käes, jõe poole ja jäävad siis riburada lihtsalt kruusateele või selle pervele pikali. Ega tõuse enam. Ei mingit soomuskaitset, rääkimata suutükitoetusest. Soomustehnikaga ongi raske, sest teisel pool jõge, Dnepri paremkaldal on Ukraina suurtükid, mis hea meelega soomukeid ette võtavad.

Kuna venelaste katsed ukrainlasi tõrjuda on seni olnud hädised, on hakanud ringlema info, et venelaste uus rindelõigu juht Teplinski on hakanud asju korraldama. Ja VDV komandörina on muidugi selge, mida korraldada – väidetavalt on ta asunud Avdijivka alt ära viima üht sealsetest VDV üksustest, et tuua see appi Dnepri vasakkaldale.

Tegelikult on venelased abivägesid kaasanud juba ka varem, aga seni tulemusteta, kui mitte pidada eriliseks tulemuseks seda, et Ukraina pole suutnud jõge ületada veel suuremate jõududega.

Igal juhul on Ukrainale kasulik, kui Venemaa peab oma üksustega erinevate rindepunktide vahel manööverdama. Esmajoones näitab see, et venelastel pole kas piisaval hulgal või – mis on tõenäolisem – piisavate oskustega sõdureid reservist võtta, kellele mingi konkreetne ülesanne anda.

Avdijivka on tehtud poliitiliseks eesmärgiks, mis tuleb igal juhul vallutada. Kui sealt tuuakse ära üksusi, millel on professionaalne ettevalmistus, kogemused ja oskused, siis näitab see, et mujalt neid ära liigutada ei saa ning samuti viitab, kui ohtlikuks peab Venemaa ukrainlaste tegevust Dnepri vasakkaldal.