SÕJAPÄEVIK (625. päev) | Saksamaa suur sõjaline suunamuutus: Venemaa on ja jääb suurimaks ohuks rahule

Venelased on sel nädalal rünnanud intensiivsemalt, kui varasematel nädalatel. Nii Luhanski kui ka Donetski oblastis on okupandid haaranud initsiatiivi, tõdes Kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Mark Vendla täna iganädalasel kaitsebriifingul.

„Vene föderatsioonil on jätkuvalt inimressurssi ja tehnikat, et hoida Ukraina relvajõud pideva surve all,“ sõnas Vendla.

Põhiline pingutus on jätkuvalt Avdijivka suunal ning ilmselt see veel lähiajal ei muutu. „Ühelt poolt saaks Venemaa deklareerida Avdijivka vallutamisega poliitilise võitu. Kuid sel on ka praktiline väärtus: Avdijivka on suhteliselt tihedasti asustatud piirkond, nn Donetski värav ning selle kontrollimine aitaks paremini logistikat korraldada,“ selgitas Vendla.