Laupäeval Tallinnas EMTA (mitte maksu- ja tolliameti, vaid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) saalis toimuva Reformierakonna üldkogu suurim intriig seisneb Kaja Kallase häälesaagis. Ta on ainus juhatuse esimehe kandidaat ehk saab selle koha kindlalt, kuid Kallases pettunud parteilased võivad jätta talle hääle andmata. Nii võib juhtuda, et juhatuse liikmete valimistel kogub mõni kandidaat sama palju või isegi rohkem hääli kui Kallas. See näitaks Kallasele selgelt, et tema juhiaeg ei kesta enam kaua.