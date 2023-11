SÕJAPÄEVIK (628. päev) | Ukrainat ootab ees õhusõja talv – valmis panna F-16 hävitajad ja drooniparved

Maapind Ukrainas on muutunud pehmeks ning sõjatehnika liikumine on nüüd keeruline kuni maa külmumiseni. See saab tähendada vaid seda, et hoogustub sõda, mida peetakse õhus. Droonide osatähtsuse kasvus pole kahtlust ning võib arvata, et need on kesksed ka Venemaa planeeritavates talvistes rünnakutes Ukraina energiataristule. Aga algav talv võib Ukraina taevasse tuua ka seninägemata linnud – esimesed Ukraina piloodid teevad F-16 hävitajatega juba lende õhus.