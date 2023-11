SÕJAPÄEVIK (629. päev) | Ukrainlased valmistuvad raskeks talveks. Vene kindralid muretsevad Dnepri vasakkalda pärast

Ukraina eriväelaste operatsioonid Dnepri vasakkaldal on kasvanud viimase kahe-kolme kuu jooksul. Täna on seal mitmeid sillapäid ja sadu Ukraina sõdureid. Venelased ei ole suutnud takistada ukrainlaste edenemist, sest kindlustusi neil seal eriti ei ole ja ukrainlaste kaudtule toetus on tõhus, nagu ka droonide kasutamine. Samas ei ole ukrainlased rajanud vägede ja rasketehnika juurde toomiseks silda üle Dnepri, sest venelaste üleoleku tõttu õhuruumis oleks sild pommitamiseks lihtne sihtmärk.