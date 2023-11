KRANAAT | Tallinn tähistab rohepealinna tiitliaasta lõppu suure rehvilõkkega

false

Keskkonnaaktivistide kohtuvõidu tõttu ei jõutud õlitehase katuse ehitust lõpetada ning nüüd on õlitehasel vesi ahjus.

Eelmisel nädalal toimunud rahvusvaheline rohemess NEXPO oli üks rohepealinna suuremaid ettevõtmisi. Selleks pandi koguni ajutiselt püsti paviljon, mida köeti mitme tonni rohediisliga. Pärast rohemessi lõppu saadab linn sümboolselt viimasele teele ühekordse kasutusega materjalid, sealhulgas PVC-plaadid, mis just NEXPO tarbeks toodeti.

Viieks päevaks ehitatud diisliküttel 4500-ruutmeetrine ajutine paviljon võetakse maha suure rahvapeoga, milleks on Tallinna linnavalitsuse peokorraldustiimi juht Vladimir Svet juba pikalt ettevalmistusi teinud.

false

„Loomulikult astuvad üles Anne Veski, Getter Jaani, INGER, Laura ja Suured Tüdrukud, kohapeal on mitmeid tänavatoiduautosid ja kõiki lapsi oodatakse osalema rehvijooksus,“ selgitab Vladimir Svet.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on peo eesmärk öelda „head aega!“ ühekordsetele toodetele, eriti neile, mis tulevad mittetaastuvatest allikatest. „Seetõttu panemegi ühiselt põlema NEXPO tarbeks naftast toodetud PVC plaadid. Suur lõke on ka hüvastijätuks kõigile meie rahvusvahelistele külalistele, kes aitasid meil koos mõelda parema ja rohelisema tuleviku peale,“ lisab linnapea.

Abilinnapea Svetil ei ole meelest läinud ka rahva kaasamine. „Suvel asusime katsetama, kas rahvas võtab meie linnas toimetamisi paremini vastu, kui korraldame neile iga väikse asja eest peo. Saime teada, et jah, rahvale meeldib. Saame tänava valmis – tänavafestival. Saame tänava isegi peaaegu valmis, aga mitte täiesti – ikka tänavafestival. Saame eduka peo korraldatud – peopidu,“ lisab Svet.

„Et saaksime kogu linna kaasata, teeme lõkkeid igas linnaosas ja kutsume kõiki tallinlasi tähistama tuues oma vanu autorehve ühislõkkesse,“ rõõmustab abilinnapea Svet. „Kõike seda selleks, et me mõistaksime koos rohelise mõtlemise ja kestliku maailmavaate olulisust.“

„Tõsi, me ei ole ürituse süsinikujalajälge arvutanud, aga kas ei olegi mõistlikum seda kõike korraga atmosfääri lasta ja siis enam mitte kunagi?“ mõtiskleb Kõlvart, et tegu on viimase PVC-materjalide ja autorehvide ühispõletamisega, sest linn ongi nüüd valmis, roheline ja parem.