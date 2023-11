SÕJAPÄEVIK (632. päev) | Miljon mürsku Venemaale: kuidas Põhja-Korea euroliidule haledalt pähe tegi

Euroopa Liit lubas teiste seas Eesti algatusel anda Ukrainale aastaga miljon mürsku, ent see ettevõtmine on läbi kukkunud. Märtsis antud lubadus pidanuks saama täidetud järgmise aasta märtsiks. See tähendab, et üle poole lubaduse täitmiseks ette nähtud ajast on juba möödas. Saadetud on vaid veidi üle 300 000 tuhande mürsu. „Peame eeldama, et 1 miljonini me ei jõua,“ ütles Saksa kaitseminister Boris Pistorius.