Kremli kodulehel on avaldatud India liidri Narendra Modi tervitussõnad ja Putini enda jutt, kõik ülejäänu on välja kärbitud. Kremli peremehe sõnavõtt on aga kõnekas: „Mõned kolleegid on juba oma kõnedes öelnud, et on šokeeritud „Venemaa jätkuvast agressioonist Ukrainas“. [---] Ma saan aru, et see sõda ja inimeste hukkumine ei saa mitte šokeerida. Aga 2014. aasta verine riigipööre Ukrainas, millele järgnes Kiievi režiimi sõda oma rahva vastu Donbassis – kas see ei šokeeri? Kas tsiviilelanikkonna hävitamine täna Palestiinas, Gaza sektoris pole šokeeriv?“