Tiit Terik: Nõmme õpilased ja koerad siiski koos jooksma ei pea. Kergejõustik sai suurinvesteeringu

Viited diilitamisele ja lastele aitavad võita tähelepanu, kuid selline tõlgendus on äärmiselt meelevaldne ja kindlasti see nii ei ole. Tallinn ei eelista jalgpalli, vaid panustab erinevate spordialade arengusse. Oluline oleks märkida ka seda, et Nõmme koolidel on ka edaspidi võimalik oma tunde staadionil korraldada. Ka koolivälisel ajal on renoveeritud staadion nende samade õpilaste kasutuses, kes seal oma treeninguid teevad.